Tomori SVELA le sue condizioni dopo l’infortunio: cosa ha detto alla vigilia di Slavia Praga Milan in conferenza stampa e cosa filtra

Il difensore del Milan Tomori ha analizzato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro lo Slavia Praga, le sue condizioni dopo il rientro dall’infortunio.

COSA PUO’ DARE ALLA SQUADRA NEL FINALE DI STAGIONE – «Io mi sento bene, sono contento di essere di nuovo sul campo. Lavoriamo ogni giorno, ogni partita per fare una bella prestazione e vincere. È la stessa cosa domani. A livello personale voglio dare quello che voglio e posso. Io sono un difensore, cerco di aiutare la squadra in fase difensiva. Sarà lo stesso domani, anche di più, perché loro hanno qualità, intensità ed energia. Lo stadio sarà caldo domani, dobbiamo essere pronti per quello. Non solo io ma tutta la squadra».

