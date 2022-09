Tonali a caccia del gol: il Milan gli chiede quelli di Kessie. Nonostante i tanti tentativi il centrocampista non si è ancora sbloccato

Come sottolinea il Corriere dello Sport Sandro Tonali è pronto a prendere parte alla trasferta di Empoli per la quale potrebbe anche essere titolare. Il centrocampista rossonero in questa stagione non è ancora a dato a segno, ma ci sta provando con insistenza. È uno dei giocatori che tira di più anche se fino ad ora i tentativi sono andati a vuoto.

Con l’assenza di Franck Kessie, che tanti su gol aveva segnato da rigore, al Milan mancano un po’ di marcature dei centrocampisti, e Tonali sta lavorando tanto a Milanello per essere più efficace in area di rigore avversaria. D’altronde Pioli sul finire della passata annata aveva cominciato a proporre un Tonali in versione mezz’ala.

