Tonali a Dazn: «Dobbiamo capire che questo è un altro campionato…». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Atalanta-Milan. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

MIGLIORARE – «Io credo che non ci sentiamo diversi, ma dobbiamo capire che questo è un altro campionato».

PERIODO – «Siamo voluti rientra primo per sentire odore di Milanello e di calcio. Ora è un momento difficile fuori dal campo, bisogna essere bravi e lasciare tutto da parte; guardare solo noi e il Milan. Lasciare alla spalle questo periodo. E’ una cosa normale: dopo che si vince con lo Scudetto, si torna sulle ali dell’entusiasmo. Non c’era la concentrazione giusta, siamo partiti come se fosse la 39esima giornata».

GOL SBAGLIATO – «Ho visto Musso uscire nel momento che ho abbassato la testa, poi è uscito e si fermato. All’inizio volevo tirare con l’interno, poi lui ha coperto quella parte di porta e ho fatto il possibile».

