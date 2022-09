Tonali a DAZN: «Intensità fondamentale, CDK giochi libero». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato a DAZN prima di Milan-Inter. Le sue parole.

PARTITA – «L’intensità è la base del nostro lavoro, ci abbiamo lavorato tutto l’anno scorso. È l’ingrediente principale per affrontare questo derby».

DE KETELAERE – «Deve giocare come fosse una partita come le altre. Ha qualità e abbiamo già visto che è fortissimo. Deve giocare libero come sa fare e non farsi prendere dalla fretta».

