Tonali a Prime Video: «Maturi per gli ottavi, spero Bennacer rinnovi». Le parole del centrocampista del Milan

Sandro Tonali a Prime Video prima di Milan-Salisburgo.

OTTAVI – «Perché possiamo farcela Abbiamo una stagione in più dentro di noi, abbiamo più esperienza in Europa e siamo più maturi. Questo in Europa fa molto. Già quest’anno lo abbiamo percepito dentro il campo».

BENNACER – «Isma è un punto di riferimento per tutti perché ci dà tanti tempi di gioco e noi lo cerchiamo spesso. Sul rinnovo non lo so, ma spero che trovino l’accordo perché lui sta bene qui con noi e gli vogliamo bene».

RINNOVO PIOLI – «Gli abbiamo fatto i complimenti stamattina, è importante per noi sapere che lui c’è e che non è in discussione. Avere un punto di riferimento così in panchina è importante per ogni singolo giocatore. Per me lo è stato perché abbiamo fatto un percorso insieme in cui mi ha aiutato e lo ringrazio ancora per questo».

CHAMPIONS – «Ogni tanto mi capita di rivedere video di anni passati molto importanti per il Milan in Champions, e mi è capitato ieri di rivedere i video con Ancelotti in panchina. E ti dà quelle emozioni che stai vivendo».

VINCERE LA CHAMPIONS – «Dipende tutto da noi. Bisogna solamente giocare ogni partita per vincerla e questo ci potrà portare a grandi obiettivi».

