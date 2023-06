Sono ore decisive per l’addio di Tonali al Milan. Ecco quando il Newcastle potrebbe ufficializzare l’acquisto

secondo quanto riportato da Fabrizio Romano l’affare è concluso ma non sarà annunciato oggi o questa settimana in quanto ci vuole tempo per completare i dettagli formali.

