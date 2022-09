Tonali, oggi il rinnovo: ma Pioli gli chiede qualcosa di più per il decollo definitivo suo e di tutto il Milan

La stagione di Tonali al Milan ha avuto per ora risultati altalenanti: grandi picchi come nel derby (Barella cancellato per tutto il match, Calhanoglu intercettato al momento giusto per far sbocciare il pareggio milanista) e qualche giornata a ritmo più contenuto (vedi Bergamo e quel gol sbagliato).

Ora però Pioli siaspetta equilibrio: il Milan d’assalto che vuole spingere ha bisogno soprattutto del suo passo nel cuore delle azioni. A breve arriverà l’annuncio del rinnovo fino al 2027, con ingaggio ritoccato da 1,3 a 2,5 milioni netti a stagione. Altrettanto rapido dovrà essere il decollo di Tonali: continuo come nell’ultima stagione e dominante come nel derby. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

