Tonali preservato dal Milan: deve esserci con Chelsea e Juve. Il mediano riposerà probabilmente contro l’Empoli

Sandro Tonali non sarà in grado di prendere parte alle due partite della Nazionale di Mancini, il focus si è già spostato sul rientro in campo col Milan a cui ora saranno affidate le valutazioni sulle condizioni del giocatore. In considerazione di un calendario fitto è probabile che Tonali salti in ogni caso Empoli-Milan per evitare un sovraccarico.

Il doppio appuntamento col Chelsea – come per Theo Hernandez – intervallato dalla sfida di San Siro contro la Juve ha la priorità. Lo riporta il Corriere dello Sport.

The post Tonali preservato dal Milan: deve esserci con Chelsea e Juve appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG