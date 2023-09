Tonali scrive ai tifosi del Milan: «Grazie a tutti per il vostro amore». Il messaggio del centrocampista su Instagram

Sandro Tonali ha voluto ringraziare tutti i tifosi del Milan sul suo profilo Instagram. Il messaggio dell’ex centrocampista rossonero, che oggi ha vissuto una giornata certamente particolare.

TONALI – «Una sensazione incredibile tornare in quella che è stata la mia casa. Grazie a tutti per il vostro amore. Un punto importante in uno stadio difficile. Guardiamo avanti!»

