Sandro Tonali è e rimarrà sempre un tema delicato per i tifosi rossoneri. La sua prestazione riaccende la voglia di rivederlo al Milan. Campionato fermo e spazio alle nazionali. L’Italia di Luciano Spalletti ha giocato due partite valide per la Nations League, affrontando in sequenza prima il Belgio e poi Israele. Il bottino finale dice una vittoria larga e un pareggio molto amaro, in quanto gli azzurri godevano del doppio vantaggio. La prestazione di Tonali con l’Italia ha riacceso i pensieri romantici dei tifosi del Milan che sui social hanno chiesto non solo il suo ritorno al Milan ma, addirittura, qualcuno ha avanzato un’idea clamorosa per farlo tornare in rossonero. Milan in crisi Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla […]

