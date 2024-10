E’ decisamente il momento d’oro di Daniel Maldini. Tanti lo rivorrebbero al Milan e, tal proposito, Pellegatti ha svelato importanti novità. Il Milan è chiamato in questa sosta del campionato per via delle partite delle Nazionali a riformattare le idee e ricostruire un gruppo che, soprattutto nell’ultima uscita, non è apparso particolarmente unito e compatto così come dovrebbe essere. All’orizzonte però si affaccia anche il mercato e la possibilità per il Milan di accaparrarsi un talento che sta facendo girare la testa praticamente a tutti. E’ emersa una novità decisamente rilevante che potrebbe cambiare tutti gli equilibri. Un Milan davvero brutto Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione tra i giocatori, ha riportato alla luce dei problemi che necessitano […]

Leggi l’articolo completo Pellegatti su Daniel Maldini: “A queste condizioni torna al Milan”, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG