Da oltremanica segnalano che il club nerazzurro è una delle squadre che segue la crescita di un 20007 finlandese. Nell’arena del calcio internazionale, i giovani talenti sono sempre sotto il microscopio di grandi club alla ricerca della prossima stella emergente. Il caso di Matias Siltanen, centrocampista finlandese del Kuopion Palloseura, non fa eccezione. L’Inter, insieme ad altri prestigiosi club europei, ha mostrato un marcato interesse per il giocatore. Ciò che attira l’attenzione non è solo la sua abilità sul campo, ma anche la precocità e la maturità di gioco che Siltanen ha dimostrato nella massima serie del campionato finlandese. Il profilo Siltanen è stato riconosciuto dal Guardian come uno dei 60 migliori giovani talenti mondiali nati nel 2007. Al giovane giocatore finlandese è stata riconosciuta la capacità di essere un perno per il Kuopion: ha dimostrato di saper leggere molto bene il gioco e di avere una maturità che va […]

