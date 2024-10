Gli exploit con la maglia della nazionale italiana hanno fatto sì che le qualità dell’esterno nerazzurro acquisissero maggiore visibilità. Nel Bluenergy Stadium di Udine, la Nazionale Italiana di calcio diretta da Luciano Spalletti ha dimostrato ancora una volta la propria superiorità, questa volta ai danni di Israele, con un netto 4-0 che riflette un periodo di forma brillante per molti dei giocatori in campo. Tra questi, spicca la prestazione di Federico Dimarco, esterno mancino dell’Inter, il cui nome circola con insistenza sui taccuini dei grandi club europei. Crescita continua Il laterale rappresenta uno dei prodotti più luminosi del vivaio nerazzurro, capace di lasciare il segno sia in campo nazionale che internazionale. Il suo recente assist decisivo nell’incontro contro Israele non fa che confermare un momento di forma eccellente. Il lavoro svolto sulla corsia mancina, caratterizzato da incisive penetrazioni e precisione nei cross, sta attrarrendo l’attenzione non solo dei tifosi ma […]

