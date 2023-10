Ultimi minuti in campo ieri sera in Champions League per Sandro Tonali: l’ex Milan è entrato al minuto 65 della sfida col Dortmund

Quelli di ieri sera in Champions League contro il Borussia Dortmund saranno gli ultimi minuti in campo per il centrocampista del Newcastle ed ex Milan, Sandro Tonali.

Il classe 2000 infatti, entrato al minuto 65 della gara contro i tedeschi, verrà squalificato nelle prossime ore, presumibilmente per 10 mesi.

The post Tonali, ultimi minuti in campo per l’ex Milan prima della squalifica appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG