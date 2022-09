Tonali va di corsa: dopo il Milan vuole conquistare l’Europa. Sandro è il rossonero che percorre più chilometri

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport Sandro Tonali è il giocatore del Milan con più chilometri percorsi in questa stagione. Nessuno ha un contachilometri così avviato: una media di 10.791 metri percorsi a partita, un dato relativo al campionato (fonte statistiche Lega di A) che pone Tonali in testa alla classifica di squadra, davanti a Bennacer e Calabria, gli altri due rossoneri del podio. Ma anche davanti a Hernandez, che fa su e già in fascia, e a tutti gli altri esterni d’attacco, alle punte e ai difensori centrali.

Altri numeri confermano l’attitudine a essere tanto di tutto: i 176 passaggi positivi fanno una media di 29,33 a gara, superiore di quasi 10 punti al quella dei colleghi di ruolo (21,86). Anche per lanci e cross Tonali doppia la media dei centrocampisti della Serie A e recupera oltre cinque palloni a partita, contro i 3,6 della media ruolo. Dopo essersi imposto al Milan ora deve staccare il prossimo biglietto ed entrare nel giro dei grandi centrocampisti europei. Una Champions da protagonista lo guiderebbe lungo una nuova tappa del viaggio.

