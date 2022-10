Tonali: «Vittoria pesante che ci dà morale in una partita no». Le parole del centrocampista del Milan

Sandro Tonali ha parlato a DAZN dopo Verona-Milan.

VITTORIA PESANTE – «Pesa tanto e lo sappiamo dalla scorsa stagione. Ha un valore molto importante, volevamo fare bene ancora una volta in trasferta come abbiamo fatto nel 2022. Siamo contenti che anche nelle partite no portiamo a casa la vittoria».

CAMBIO PRONTO – «Non lo avevo visto, meglio così. Sono felicissimo, anche per tutti i nostri tifosi che vengono sempre in tantissimi in trasferte e ci danno una grande mano».

SEMPRE A VERONA – «A maggio era diverso perché eravamo in un rush verso lo scudetto. Non è come la vittoria della scorsa stagione ma dà molto a noi e il nostro morale».

L’articolo Tonali: «Vittoria pesante che ci dà morale in una partita no» proviene da Calcio News 24.

