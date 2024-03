L’ex calciatore Luca Toni ha detto la sua sul match di mercoledì 13 marzo tra Atletico Madrid e Inter: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Luca Toni parla così del confronto tra Atletico Madrid e Inter in Champions League, previsto per mercoledì 13 marzo.

PARTITA – «Dipende tutto dall’Inter. Secondo me deve fare l’ultimo salto. L’Atletico Madrid è una squadra predisposta a partite di tensione, Simeone queste le prepara in maniera perfetta. Se la squadra di Inzaghi fa quello che ha dimostrato di saper fare finora, si impone e fa il suo gioco con facilità allora sì che può essere un’Inter che può tornare in finale di Champions»

L’articolo Toni con sicurezza: «Atletico Inter? Dipende tutto dai nerazzurri, devono…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG