Sono queste le parole di Luca Toni, l’ex attaccante parla a DAZN dell’Inter e di Simone Inzaghi con la sua mossa tattica.

Ecco le parole di Luca Toni che parla a DAZN dell’Inter e delle trovate tattiche del tecnico Simone Inzaghi, così l’ex attaccante viola: “Inzaghi ha avuto un’intuizione pazzesca mettendo Calhanoglu davanti alla difesa. Il segreto di questa squadra è il centrocampo: con il turco in quella posizione è cresciuto molto anche Barella, mediano che ha l’assist da fantasista. In più aggiungo che l’Inter, tra le candidate allo scudetto, resta quella che ha la rosa migliore.“

Intanto Alexis Sanchez a Sky Sport parla dell’Italia: “L’Italia è sempre nel mio cuore, siamo arrivati alla Champions con l’Udinese e con l’Inter siamo tornati a vincere dopo 11 anni. Abbiamo vinto lo Scudetto e siamo cresciuti tanto, mi manca tanto l’Italia, tornerei, ma voglio vincere anche qui. Cosa mi aspetto dal Marsiglia? Lo stesso, ogni volta che vado via lo faccio per andare a vincere un trofeo. Conte? Eravamo insieme a Conte all’Inter, lui vuole sempre lottare per vincere. Sarà una bella partita“.

