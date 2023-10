Non ha dubbi Luca Toni, l’ex azzurro è intervenuto sul caso scommesse, proponendo la sua analisi sull’accaduto

Anche Luca Toni ha voluto dire la sua su quanto sta accadendo sul fronte delle scommesse illegali. Ecco il pensiero dell’ex calcaitore rilasciato a TMW.

IL COMMENTO – «Per ora ci sono delle notizie bomba, poi bisogna vedere cosa è successo veramente. Le news fanno muovere tutto il calcio, poi vediamo quello che è, chi ha sbagliato deve pagare, oltre a essere giocatori professionisti bisogna essere un esempio per la gente. Io non ho letto le carte, aspettiamo e facciamo un po’ più di chiarezza per poi trarre le giuste conclusioni»

L'articolo Toni: «Scommesse? Ora notizie bomba, poi…» proviene da Inter News 24.

