L’agente di Rugani, Torchia parla a Radio Bianconera della Juventus nella questione di mercato sul rinnovo di Rabiot.

Sono queste le parole di Torchia, l’agente di Rugani che parla a Radio Bianconera della situazione di Rabiot con la Juventus, le sue parole: “Ha un motore che lo rende un giocatore sensazionale quando vuole impegnarsi, purtroppo per la Juve è esploso all’ultimo anno del suo contratto e oggi è tosta tenerlo, 7 milioni per la Premier sono spiccioli, se vuole restare alla Juve perché è legato all’ambiente ed è disposto a rinunciare a qualcosa c’è qualche speranza, ma io comunque non giudico, anzi ritengo accettabile che se vuole e ne ha la possibilità, cerchi di andare dove può guadagnare di più.“

Difficilmente quindi il francese rinnoverà, anche perché la richiesta è sui dieci milioni di euro l’anno troppi sia per i bianconeri che per la Serie A in generale. La sua futura destinazione con ogni probabilità sarà in Premier League.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG