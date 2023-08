Il Torino non molla la pista che porta a Denis Praet e starebbe lavorando per riportarlo in granata entro la fine del mercato

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista potrebbe essere il colpo last minute di Vagnati.

