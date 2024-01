Raoul Bellanova, esterno del Torino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset di vari temi, tra cui una possibile convocazione in Nazionale

PAROLE – «La Nazionale? Dipende da come farò qui a Torino, sto cercando di dare il meglio di me. Penso di essere migliorato davvero tanto rispetto a inizio anno, dove non mi sentivo a mio agio. Ci ho messo un po’ per entrare nei meccanismi della squadra. Adesso invece sono in fiducia, sto bene fisicamente, cercherò di fare il meglio possibile. Poi la scelta è di Spalletti, ma lo spero perché questo obiettivo è un sogno. Mancano sei mesi agli Europei, spero di dimostragli di meritarmi la convocazione. Facendo qualche gol le possibilità potrebbero aumentare… Tutto dipende da come faccio al Toro. L’Italia sarebbe un sogno e un plus. Sogno? Avevo due sogni da bambino. Giocare a San Siro con la mia squadra era il primo, giocare la finale di Champions League il secondo. Spero di rivivere queste emozioni perché rimangono impresse nella mente».

