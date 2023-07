Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo pochi giorni dall’inizio del ritiro

Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo pochi giorni dall’inizio del ritiro.

PAROLE – «È stato un anno fantastico, la fascia è un onore, così come aver letto i nomi a Superga. L’emozione del primo gol in A è stato bellissimo, coronato poi dal rinnovo, di cui sono felicissimo. Prossima stagione? Le ambizioni devono essere alte, dobbiamo migliorare costantemente già da quest’anno, poi fissare anno per anno gli obiettivi. Esordio con la Nazionale? La Nazionale è giovane, c’è voglia di fare e di riscattarsi. Ci sono dei ragazzi splendidi, ho fatto subito amicizia con loro e mi sono trovato benissimo. Tutto questo poi si vede in campo, contro l’Olanda si è visto, ci aiutavamo tutti. Queste cose vengono tutte da quello che facciamo anche fuori dal campo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG