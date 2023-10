Le parole di Alessandro Buongiorno, difensore e capitano del Torino, al momento fermo ai box per un infortunio

Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di FantacalcioTV delle sue condizioni. Il difensore e capitano del Torino infatti è fermo per un infortunio subito durante la partita contro la Lazio.

«Sto meglio e lavoro sempre per migliorare. Spero di tornare presto in squadra e non vedo l’ora di tornare in campo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG