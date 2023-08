All’Olimpico Grande Torino, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Olimpico Grande Torino, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Cagliari.

Torino-Cagliari 0-0: sintesi e moviola

96′ TERMINA LA PARTITA

76′ OCCASIONE CAGLIARI – Uno due Jankto Pavoletti con la conclusione a botta sicura della punta che viene deviata dal difensore

65′ OCCASIONE CAGLIARI – Nandez scodella per Jankto che tutto solo in area non colpisce bene e serve la palla a Milinkovic-Savic

50′ Gara che non accenna ad infiammarsi

45′ INIZIA IL SECONDO TEMPO

45′ TERMINA IL PRIMO TEMPO

43′ Bella iniziativa di Oristanio che fa tutto bene ma sbaglia la conclusione a rete

34′ Gara molto equilibrata con le due squadre che non si fanno male a vicenda

25′ Violenta conclusione di Ricci dai 20 metri con la palla larga non di molto

18′ Schuurs di testa non trova la porta per centimetri

15′ OCCASIONE CAGLIARI – Nandez ruba palla a Buongiorno e calcia a giro con il destro, miracolo sotto l’incrocio di Milinkovic-Savic

14′ Leggerezza di Dossena con Sanabria che ruba palla e Ricci non trova la girata in porta per un soffio

7′ Ci prova Azzi con il destro, palla alta

4′ Granda parata di Radunovic sulla girata di testa di Sanabria da corner

Iniziato il match tra granata e rossoblù!

Migliore in campo: a fine partita

Torino-Cagliari 0-0: risultato e tabellino

AMMONITI: 36′ Buongiorno, 95′ Pavoletti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez (75′ Zima); Bellanova, Ilic, Ricci (64′ Linetty), Vojvoda; Karamoh (45′ Radonjic), Vlasic (64′ Pellegri); Sanabria (85′ Verdi). A disposizione: Gemello, Ginetis, Ilkhan, Linetty, N’Guessan, Tameze, Popa, Dembelè. Allenatore: Juric.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Goldaniga (45′ Di Pardo), Dossena, Obert (85′ Deiola); Zappa, Sulemana, Makoumbou, Nandez (70′ Pavoletti), Azzi; Oristanio (60′ Jankto), Luvumbo (60′ Shomurodov). A disposizione: Aresti, Augello, Capradossi, Kourfalidis, Prati, Scuffet, Viola. Allenatore: Ranieri.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG