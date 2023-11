Torino, Urbano Cairo ha diffidato la Fondazione Filadelfia, del cui il club fa parte, per il cambio delle vele anti spia

É scontro in casa Torino per il Filadelfia, in particolare per le vele anti spionaggio dell’impianto sportivo dei granata. Come riportato da Tuttosport, il presidente Urbano Cairo ha mandato una lettera molto dura alla Fondazione Filadelfia, di cui il club stesso fa parte.

All’interno della missiva c’era una diffida alla fondazione per il rimborso sulla sostituzione delle vele anti spionaggio dell’impanto, il cui costo ammonta ad un milione di euro. Il club inoltre ha messo in mora la fondazione lanciando un ultimatum: se entro il 30 novembre non arriverà il rimborso, il club si riserva di aprire un contenzioso legale con la Fondazione.

