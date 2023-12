Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato dall’evento di Gazzetta Awards del futuro di Ivan Juric

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato dall’evento di Gazzetta Awards del futuro di Ivan Juric. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «E’ con noi da due anni e mezzo e abbiamo fatto due buoni campionati, quest’anno secondo me la squadra può migliorarsi. Sono soddisfatto, lui ha la mia stima. Poi vediamo, per il futuro ci vedremo, ne parleremo, poi se sarà possibile andare avanti dopo questi tre anni a me farebbe piacere».

