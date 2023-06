La decisione di Urbano Cairo, presidente del Torino, nei confronti di Rocco Commisso. Tutti i dettagli in merito

Di seguito il comunicato pubblicato da Cairo, presidente del Torino, sul Corriere della Sera nei confronti di Rocco Commisso della Fiorentina.

COMUNICATO – Il presidente del Torino Urbano Cairo, anche in veste di amministratore di Rcs MediaGroup, ha querelato Rocco Commisso il quale, a più riprese, lo ha accusato di essere l’ispiratore di una fantomatica campagna denigratoria condotta dalle testate del suo gruppo editoriale contro la Fiorentina. L’accusa, oltre a essere totalmente inventata, suona paradossale per chi, come Cairo, aveva accolto con favore e simpatia l’ingresso di Commisso nel calcio italiano», si legge ancora nel comunicato. In passato il numero uno del club granata ha preferito non replicare, ma «la pervicacia dimostrata da Commisso nel portare avanti un’accusa così infamante non ha lasciato altra scelta al presidente di Rcs, che si è sentito in dovere di difendere la sua onorabilità e il prestigio delle testate ingiustamente attaccate.

