Colpo grosso del Torino per rinforzare la difesa dopo la cessione di Buongiorno? Si pensa all’arrivo di Tanganga

Come scrive La Stampa nella sua edizione odierna, il Torino è sulle tracce di Tanganga del Tottenham per rimpiazzare Buongiorno, che potrebbe presto entrare nella trattativa per la sua cessione all’Atalanta.

Per il 24enne possibile acquisto sulla base del prestito con diritto di riscatto. Ma il tempo stringe.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG