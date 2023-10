Torino, emergenza difesa per Juric: «Per la Juve è una grande occasione». Le parole di Paolo Aghemo verso il derby

Se in casa Juve tengono banco le condizioni di Vlahovic, in casa Torino i granata si trovano in una condizione di vera e propria emergenza in difesa. Juric, infatti, non avrà Buongiorno, Djidji e Sazonov, con Zima che non è meglio.

Per questo, in base ai numeri e alle circostanze, secondo quanto detto da Paolo Aghemo a Sky Sport per la Juve questa situazione verso il derby è una grande occasione.

The post Torino, emergenza difesa per Juric: «Per la Juve è una grande occasione» appeared first on Juventus News 24.

