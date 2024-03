Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa verso la prossima sfida di Serie A contro la Fiorentina, qui le sue parole

Direttamente dal ventre dello Stadio Olimpico Grande Torino, Ivan Juric è pronto ad intervenire in conferenza stampa. Nel mirino c’è il match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, prossimo avversario dei granata e crocevia di primaria importanza per le ambizioni europee dei sabaudi. Qui le dichiarazioni del tecnico del Torino live a partire dalle 12e30.

FIORENTINA – «Faranno poca speculazione, sono diventati molto diretto. All’andata ho avuto buone sensazioni, a volte sembravano più forti loro e a volte noi».

BUONGIORNO – «Per forza. Giocherà titolare. Lo abbiamo ritrovato in questi giorni, abbiamo fatto cose specifiche per vedere se va tutto bene. Ha lavorato tanto per mantenere la condizione giusta, domani gioca».

GARA DECISIVA – «Abbiamo fatto grandi prestazioni, lo dicono i numeri: abbiamo fatto gare di livello alto. Il calcio è così, lo devi accettare. Diminuiscono le partite e i punti diventano più importanti, domani con la viola è mega importante».

INFORTUNI – «Rodriguez abbiamo seguito il programma, domani vogliamo utilizzarlo. Lazaro ha smaltito il fastidio che ha avuto. Non ci sarà Lovato per una cosa di poco conto, speriamo di averlo già dalla prossima. Vojvoda è bloccato con la schiena, ha avuto un colpo della strega: pensavo che si sbloccasse prima, ora vediamo in questi giorni».

CALO SANABRIA – «Non sono motivi fisici. Tra Sassuolo, Lazio, Lecce e Roma ha avuto sette occasioni da gol: fisicamente sta benissimo, è una situazione classica di un attaccante che non segna. Speriamo che si sblocchi, si allena bene ma ci sono momenti così. E ha avuto anche un po’ di sfortuna con il palo contro la Lazio».

RISCHIO CALO MENTALE – «Bisogna analizzare con lucidità, le ultime partite non sono andate male: non dobbiamo perdere fiducia. Bisogna credere in questo e migliorare negli ultimi metri, abbiamo commesso leggerezze in difesa. Non abbiamo sofferto, ma determinati episodi sono stati devastanti. Dobbiamo essere mentalmente forti, con lo spirito che abbiamo già da tempo. Possiamo affrontare chiunque e fare risultato».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG