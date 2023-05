Le parole di Ciccio Graziani, ex attaccante del Torino, sulla stagione e la situazione del parco punte dei granata

Ciccio Graziani ha parlato a Tuttosport della situazione del parco punte del Torino, del tecnico e sulle ambizioni europee dei granata. Di seguito le sue parole.

EUROPA – «Purtroppo non è assolutamente facile. In questa stagione c’è stato il confronto contro squadre di livello come la Fiorentina, il Bologna, l’Udinese e la rivelazione Monza. In alcuni momenti il Torino poteva fare di più, ma ci sono giovani in squadra che devono ancora maturare. L’anno prossimo la proprietà dovrà cercare 4 acquisti mirati per puntare all’Europa».

MERCATO ESTIVO – «Servono dei centravanti, ma bravi. Non basta il solo Sanabria. Ci vogliono due punte forti che regalino qualche gol in più, oltre che un centrocampista e un difensore all’altezza».

SANABRIA – «Si vede che è un ottimo giocatore, ma in questo calcio non è semplice reggere da solo l’area di rigore. Lui è costretto perché non ci sono alternative».

PELLEGRI – «Comincio ad avere dei dubbi su questo ragazzo. I tanti infortuni lo stanno condizionando, ed è un peccato perché le qualità ci sono. A me piace, lo seguo con attenzione da diversi anni, ma per questo mi spaventa la sua fragilità muscolare, non si può fare questo tipo di valutazione».

JURIC – «É l’allenatore perfetto per questa squadra ed esaltare una piazza che sogna di poter tornare agli albori del passato. Si vede che ha una fame pazzesca di vincere. Quando non vince si arrabbia ed esterna tutti i suoi sentimenti, questo vuol dire che ci tiene. Quello che gli ho già detto è che prima di parlare deve contare fino a 10, è l’unico difetto che deve ancora correggere».

