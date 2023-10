Ivan Juric, allenatore del Torino, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il derby contro la Juve

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il derby contro la Juve. Assente a sorpresa Nemanja Radonjic per scelta tecnica. Il calciatore aveva infatti avuto dei problemi in settimana con Juric.

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa.

Difensori: N’Guessan, Rodriguez, Sazonov, Schuurs, Zima.

Centrocampisti: Antolini, Bellanova, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Ricci, Tameze, Vojvoda.

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Sanabria, Seck, Vlasic, Zapata.

