Incidente d’auto nella notte per Demba Seck: la macchina dell’attaccante del Torino si schianta contro due lampioni

L’auto sfasciata, un grosso spavento, ma fortunatamente niente di rotto. Ieri notte, come riportato da Sportmediaset, l’attaccante Demba Seck del Torino è stato protagonista di un incidente stradale.

Il fatto sarebbe accaduto intorno alle tre di notte in via Pietro Cossa, nella periferia del capoluogo piemontese. La macchina della punta granata si è schiantata contro due lampioni per cause ancora da accertare, come riferisto dall’Ansa. Il calciatore, illeso, avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale mentre l’auto ha subito gravi danni.

