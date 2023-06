Torino-Inter, Inzaghi opta per il turnover per l’ultima partita di campionato: chance per Curatolo, in porta Handanovic

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per l’ultima partita di campionato dell’Inter contro il Torino Inzaghi darà a spazio a chi ha giocato meno, quindi dentro dall’inizio i vari Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Bellanova, Gosens, Asllani, Gagliardini e il baby Curatolo.

I ballottaggi sono due: Acerbi-Bastoni per la difesa e Barella-Calhanoglu per il centrocampo. In attacco, invece, Dzeko dovrebbe partire dal 1′ con Lukaku dentro a gara in corso.

