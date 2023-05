Torino-Inter, Inzaghi pensa al turnover l’ultima di campionato: spazio a Handanovic, Bellanova e Asllani

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si fanno le prime ipotesi sulla formazione dell’Inter che Inzaghi manderà in campo per l’ultima di campionato contro il Torino.

Ci sarà spazio dal primo minuto per coloro che hanno giocato di meno in questa stagione, come Handanovic, De Vrij, Bellanova, Asllani, Gagliardini e Gosens: il tutto con un occhio alla finale di Istanbul. Rifiaterà anche lo stesso Lautaro: in campo ci sarà Dzeko.

