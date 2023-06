Ecco la probabile formazione dell’Inter, che domani 3 giugno scenderà in campo alle 18 col Torino per l’ultima giornata di campionato

Stando alle ultimissime notizie dalle “scuderie” nerazzurre, il turnover dell’Inter di domani col Torino lascerà riposare le pedine indispensabili alla finale di sabato col Manchester City.

Spazio ad Handanovic tra i pali, con D’Ambrosio e de Vrij titolari in difesa insieme a Bastoni. Bellanova e Gosens come esterni, mentre a centrocampo Gagliardini e Asllani saranno titolari, ma con uno tra Barella e Calhanoglu. Davanti Dzeko sembra favorito per giocare e far rifiatare Lukaku e Lautaro, al suo fianco agirà il baby Curatolo

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Barella, Gosens; Dzeko, Curatolo

