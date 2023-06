In caso di vittoria della finale di Champions League da parte della sua Inter, Steven Zhang ha pensato ad un premio speciale

Come riporta gazzetta.it, il presidente dell’Inter Steven Zhang ha preparato un premio per i suoi giocatori, in caso di vittoria della Coppa dalle Grandi Orecchie:

IL PREMIO– Steven Zhang giovedì salirà sull’aereo diretto in Turchia assieme ai giocatori, o staff tecnico e gli altri dirigenti. Oltre ai bonus già previsti, il magnate cinese aggiungerà aggiungerà un premio di altri 5 milioni che sarà diviso solo tra i giocatori in caso di vittoria della coppa dalle grandi orecchie.

L’articolo Inter e finale di Champions: Zhang prepara un premio speciale proviene da Inter News 24.

