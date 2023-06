E’ ormai diventato di tendenza sui social l’hashtag #intersavefootball, un appello ai nerazzurri di vincere la Champions contro il City

Come ricorda Repubblica, l’hashtag #InterSaveFootball è stato lanciato dai tifosi del Manchester United, a causa della rivalità storica col City.

Il destinatario sarebbe l’Inter, chiamata ad affrontare la squadra di Guardiola nella finale di Champions League.

Alla base dell’appello ci sarebbero motivazioni finanziarie, col City che avrebbe compiuto oltre 100 infrazioni di stampo monetario in Premier League, e nonostante questo essere comunque uno dei club più ricchi al mondo.

INTER SAVE FOOTBALL– L’hashtag #InterSaveFootball in poche ore è entrato in tendenza sui social network non solo in Gran Bretagna, ma anche in Germania e Francia, seppur in posizioni più defilate. Il concetto alla base della ‘preghiera’ dei tifosi è semplice: se il Manchester City dovesse vincere la Champions League, a perdere sarebbe il calcio nel suo complesso. E per questo è bene che vinca l’Inter.

L’articolo #Intersavefootball, l’appello dei tifosi che impazza in rete proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG