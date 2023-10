Col suo ingresso in Torino-Inter ha dato la svolta alla partita: queste le pagelle di Denzel Dumfries secondo i quotidiani

Ha dato una scossa importante col suo ingresso in Torino-Inter, fornendo subito un assist per Thuram: queste le pagelle dei quotidiani sportivi per Denzel Dumfries.

Gazzetta dello Sport: 7 – L’uomo della svolta, il batterista che non c’era. Entra e nel giro di tre minuti si mette il costume da velociraptor: bum bum, discesa a destra, cross e gol. L’apriscatole.

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

L’articolo Torino Inter, le pagelle di Dumfries: l’uomo della svolta proviene da Inter News 24.

