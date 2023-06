Torino-Inter, Lukaku e Brozovic osservati speciali in vista della finale di Champions di Istanbul: il motivo

Lukaku e Brozovic sono due degli osservati speciali per la partita di oggi tra Torino e Inter. Il belga è in crescita e userà la gara di stasera per convincere Inzaghi. L’altro dubbio di formazione è quello tra Brozovic e Mkhitaryan.

Conterà molto come l’armeno si riprenderà dall’ultimo infortunio e oggi a Torino il croato potrà perfezionare la condizione. A riportarlo è Tuttosport.

L'articolo Torino-Inter, Lukaku e Brozovic osservati speciali per Istanbul: il motivo proviene da Inter News 24.

