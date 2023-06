Torino-Inter, turnover ragionato per Inzaghi: le probabili scelte dell’allenatore piacentino per la partita di oggi

Niente turn over “selvaggio” in Torino-Inter: Inzaghi risparmierà il difensore Acerbi, l’esterno Dimarco e il centrocampista Barella.

Giocheranno invece Darmian, che non lascerà spazio almeno inizialmente a D’Ambrosio, Brozovic, con Asllani in panchina, Dumfries, a destra ancora preferito a Bellanova, e in attacco largo a Lautaro e Lukaku. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

