Il Torino perde il derby e forse anche il morale dopo un periodo non semplice è arrivata anche la mazzata e Juric sembra aver accusato il colpo

Il Torino perde il derby e forse anche il morale dopo un periodo non semplice è arrivata anche la mazzata e Juric sembra aver accusato il colpo.

Il tecnico granata nel post partita in conferenza ha parlato di stimoli e di rimpianti, sembra quasi che tra le sue parole ci sia aria di rassegnazione. «E’ solo colpa mia se non cresciamo. La piazza vuole qualcosa in più, ma io non riesco a far fare il passo ulteriore». Parole forti, dure, forse troppo, verso se stesso che ha sempre speso anima e cuore per la causa granata. Il colpo subito nel derby è pesante, perché il Torino gioca, fa possesso ma poi manca nel guizzo finale. Parole criptiche per l’allenatore, anche se non è uno che molla davanti alle prime difficoltà. Grinta e tenacia l’hanno sempre contraddistinto e probabilmente l’amarezza del risultato l’ha spinto a dire le cose senza girarci attorno.

L’articolo Torino, Juric criptico dopo il derby proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG