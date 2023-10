Le parole di Ivan Juric, tecnico del Torino, dopo la sconfitta dei granata nel derby della Mole contro la Juve

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Torino nel derby con la Juve. Di seguito le sue parole.

GOL SU PALLE INATTIVE – «È frustrante come è nato il calcio d’angolo. Difficile da spiegare le cose che ci succedono nel Derby, nel primo tempo non abbiamo concesso niente ed eravamo molto concentrati. Nel secondo tempo abbiamo regalato un calcio d’angolo e abbiamo preso due gol su calci piazzati».

PARTITA – «La squadra ha fatto la partita giusta nel primo tempo. Abbiamo tolto riferimenti, ma il secondo tempo si è aperto subito così e abbiamo concesso un altro gol su angolo. Poi diventa difficile per noi. La partita la stavamo facendo come l’avevamo preparata, poi abbiamo preso gol in modo abbastanza clamorosi».

FATTO POCO DAVANTI – «Sono stati tanti i passaggi per Zapata, Bremer ha fatto una grande gara su di lui. Non è stata una grade giornata di attacco, mettiamola così. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato situazioni pericolose. In tutti i derby che abbiamo fatto siamo stati scadenti su questo particolare».

COSA MANCA AL TORO – «Mi aspetto un po’ di più da tutti, la squadra gioca e attacca ma in certe situazioni si può fare meglio. Anche a due in attacco ci sta come opzione, lavoreremo durante la sosta per risolvere le problematiche».

TIFOSI – «Il fanatismo? Era per spronare i ragazzi, per andare un po’ oltre. Vogliamo provare a fare qualcosa in più. Per i tifosi è un dispiacere enorme, sono a Torino da due anni e mezzo e non ho ancora regalato a loro la gioia del derby».

