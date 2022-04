Juric parla così della vittoria del suo Torino contro lo Spezia per 2-1. Le dichiarazioni dell’allenatore post partita.

Ivan Juric discute a Dazn dopo la bella vittoria contro lo Spezia per 2-1, il tecnico del Torino: “Abbiamo fatto veramente bene soprattutto nel primo tempo, potevamo chiuderla prima quando abbiamo sprecato qualche gol. Nella ripresa abbiamo perso un po’ di ritmo, ma è stata una bella prestazione, una bella vittoria.“

IM_Ivan_Juric

Parlando dei singoli giocatori: “Lukic sta facendo un grande campionato, oggi ha fatto due gol, ho puntato molto sulla sua crescita, sono contento di come sta andando. Praet è un giocatore importante che ci è mancato, pian piano vogliamo inserirlo, è un bell’acquisto per questo finale di stagione. Pellegri non è entrato perché ho bruciato un cambio con l’infortunio di Bremer, ho dovuto inserire Djidji, ci saranno altre occasioni di sicuro”. Conclude così l’allenatore del Torino dopo la bella vittoria in casa.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG