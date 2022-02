Torino, Juric: “Ragazzi giovani e con stipendi normali: ecco il mio progetto”

Dall’Hellas Verona al Torino, la carriera di Ivan Juric sta avendo un’impennata decisa e ora i granata puntano all’Europa. Nel consueto appuntamento della vigilia di campionato, a parlare è il tecnico del Toro. Ecco le sue dichiarazioni. Sul match contro i friulani. “È una squadra difficile da affrontare, ha grande forza fisica e all’andata fu complicata. Mi aspetto un’altra gara tosta, dobbiamo entrare bene. Abbiamo avuto qualche problema anche legato al campo, che abbiamo cambiato. Ma ci siamo allenati bene”

Sulla sosta utile per recuperare energie. “Il richiamo della preparazione non l’abbiamo fatto, noi seguiamo un programma annuale per alzare il livello fisico e tecnico. La sosta non mi è piaciuta, vedevo la squadra in una forma eccezionale e quando stacchi hai un po’ di dubbi. Dobbiamo accenderci subito e fare una grande partita. Sono arrivati i nuovi e vedremo in che condizioni sono”. I nuovi arrivati giocheranno? “Non giocheranno dall’inizio. La mia idea è che c’è una base ottima ma dietro dobbiamo mettere ragazzi giovani che guadagnino meno rispetto a quelli di prima: dobbiamo stare nei parametri nella società, non puoi guadagnare 8 e non giocare. Servono ragazzi che non sono subito titolari fissi ma che con il tempo e con la crescita possono diventare pezzi forti. Con il tempo, teoricamente hanno prospettive importanti”. Il punto sugli infortunati e su Pjaca in particolare. “Pjaca sta bene: ha avuto una piccola roba al ginocchio ma niente di grave. È normale che lui e Mandragora possano subire qualcosa ma se tutto va bene sarà convocato. Buongiorno ha avuto un problema all’adduttore, bisognerà fare attenzione e prenderemo una decisione. Djidji ha ricominciato ad allenarsi e spero che sconfigga un noioso problema al pube”.