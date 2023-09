Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato dopo la sconfitta dei granata contro la Lazio: le dichiarazioni

Ivan Juric ha così parlato a Sky Sport dopo Lazio-Torino.

LE PAROLE – «Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo controllato bene e subito poco. Mi aspettavo qualche accelerazione di più in attacco, poi è diventato difficile dopo aver preso gol al primo tiro. Buongiorno? Ha sentito qualcosa. Abbiamo in questo momento solo tre difensori con Sazonov che è arrivato da poco e ha tanto da imparare. Uno come Buongiorno può solo darci sicurezza».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG