Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Inter.

INTER-SASSUOLO – «Grande soddisfazione di squadra e di gruppo. Abbiamo confermato dopo la Juve la stessa determinazione. Nel secondo tempo l‘Inter è calata e abbiamo iniziato a giocare di più. Fare due tempi come il primo sarebbe stato difficile, sapevamo di giocare contro la squadra più forte del campionato. Speriamo di poterci confermare come prestazione e atteggiamento».

MODALITA’ – «Giocare con 4 attaccanti contro l’Inter non è stato semplice, perchè sai che puoi concedere tanto. Abbiamo portato avanti questa idea fino alla fine, all’equilibrio mantenuto senza palla. I subentrati sono entrati bene. Non siamo mai riusciti a dare continuità all’atteggiamento in tutto il campionato, la nostra speranza è ribaltare le cose».

