I nerazzurri si squagliano sul più bello probabilmente a causa della fatica accumulata per i tanti impegni ravvicinati; ecco le pagelle del match col Sassuolo.

SOMMER 5: non si fa sorprendere dal tiro di Toljan e mette una pezza sul retropassaggio sbagliato di Calhanoglu. Si fa trafiggere dal destro di Bajrami, errore grave, non può nulla sul goal di Berardi. Si supera nel finale su Laurientè ma è troppo tardi.

DARMIAN 6: rischia tantissimo a metà primo tempo ma col suo intervento in scivolata da ultimo uomo pizzica il pallone e di fatto evita un goal fatto. Per il resto gara senza infamia e senza lode.

ACERBI 6: difende bene, non è raro vederlo nell’area avversaria a fare l’attaccante specie nel finale.

BASTONI 5,5: il suo cross basso lisciato da Dimarco grida ancora vendetta, entrambe le reti arrivano dal suo lato anche se nelle occasioni non è direttamente responsabile. (Dal 68’ DE VRIJ s. v.).

DUMFRIES 6,5: mette tanti cross interessanti che i compagni non riescono a sfruttare. A fine primo tempo fa da solo e fa bene visto che segna il primo goal del match, una rete alla Hakimi. Banchetta contro Vina mentre Pedersen riesce a fronteggiarlo meglio.

BARELLA 5,5: lontano dalla forma migliore, poco lucido e spesso impreciso.

Henrikh Mkhitaryan

CALHANOGLU 5,5: è marcato a uomo da Bajrami che gli rende complicato costruire trame di gioco in maniera fluida. Nel recupero del primo tempo rischia di regalare palla a Bajrami e si dimentica di seguirlo in occasione del suo goal. (Dall’84’ KLAASEEN s. v.).

MKHITARYAN 5,5: prova a rendersi utile in entrambe le fasi ma è appannato, lo si vede quando concede il sinistro a Baerardi. (Dal 68’ FRATTESI 5,5: potrebbe pareggiare appena entrato ma spara addosso a Consigli).

DIMARCO 5,5: liscia un invito a nozze di Bastoni in apertura, il suo lo fa sempre ma non è il massimo della precisione. (Dal 68’ CARLOS AUGUSTO 6: effettua un cross interessante, ovviamente non sfruttato, oggi va così).

THURAM 6: qualche strappo interessante sommato a qualche errore grossolano. Arriva in ritardo su qualche cross e manda alto di testa un traversone invitante di Dumfries. Quando parte in velocità palla al piede è molto difficile fermarlo. (Dal 68’ ALEXIS SANCHEZ 6: pimpante, vorrebbe spaccare il mondo ma non è assistito dai compagni).

LAUTARO MARTINEZ 5,5: fuori dal gioco per quasi tutta la gara a causa della stanchezza, sfiora il goal del pareggio nel finale.

INZAGHI 5,5: limita al minimo i cambi di formazione e col senno di poi questa si rivela una scelta sbagliata perché i suoi crollano letteralmente nella ripresa finendo per venire rimontati. Prova senza successo a cambiare l’andamento della gara con le sostituzioni.

L’articolo Inter-Sassuolo: horror Sommer, Inzaghi non considera la stanchezza, sfilza di insufficienze proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG