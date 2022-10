I granata di Juric sfidano i bianconeri di Allegri nel Derby della Mole: dove vedere Torino-Juventus

Il Torino di Ivan Juric e la Juventus di Massimiliano Allegri si sfidano nel Derby della Mole della 10ª giornata della Serie A 2022/2023. I granata si trovano al 10° posto in classifica con 11 punti, mentre i bianconeri occupano l’8° posto a quota 13. Torino-Juventus: la partita si giocherà sabato 15 ottobre 2022 nello scenario dello Stadio Olimpico Grande Torino con fischio d’inizio alle ore 18.00. A dirigere la gara sarà il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Clicca qui per i precedenti di Torino-Juventus

La partita Torino-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android. Sarà possibile anche seguire Torino-Juventus sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore il TIMVISION BOX, una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

In virtù di un accordo fra DAZN e Sky, la partita dello Stadio Olimpico “Grande Torino” sarà visibile tramite app anche sul decoder Sky Q per gli abbonati alla tv satellitare e sul canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite) per chi ne ha richiesto l’attivazione.

La telecronaca di Torino-Juventus su DAZN è affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Il pre e post partita dallo Stadio Olimpico “Grande Torino” sarà condotto da Giorgia Rossi, con la partecipazione di Andrea Barzagli e Simone Tiribocchi.

Segui Torino-Juventus solo su DAZN. Attiva ora

Info e dove vederla

Competizione: Serie A 2022/23

Quando: Domenica 9 ottobre 2022

Fischio d’inizio: ore 18.00

Stadio: Stadio Olimpico Grande Torino (Torino)

Dove vederla in streaming: Guarda Torino-Juventus solo su DAZN. Attiva ora

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia

L’articolo Torino-Juventus in tv e streaming: dove vederla proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG